«Чем сложнее, тем лучше»: Антон Шагин высказался о комфорте на съемках

Российский актер Антон Шагин заявил, что артистам не нужен комфорт во время съемочного процесса. Его слова приводит aif.ru.

Как считает актер, наличие удобства на съемочной площадке лишает рабочий процесс настоящей жизни.

«Ведь и в жизни нам не всегда комфортно, не всегда удобно, не всегда так, как хотелось бы. Но так как кино — это сжатое время существования героя, то чем ему сложнее, тем, на мой взгляд, лучше», — поделился Шагин.

Артист подчеркнул, что из этих убеждений отказывается от каскадеров. Антон отметил, что выполняет все трюки самостоятельно, чтобы не было «халтуры». Он добавил, что в подобные моменты думает не о себе, а о бойцах на фронте.

«От этого не становилось легче, но приходило понимание, что это не мне, не нам всем, не съемочной группе, а им по-настоящему сложно, тяжко и страшно, но они, несмотря ни на что, остаются там и защищают нашу Родину», — пояснил актер.

Ранее актер Игорь Жижикин раскрыл подробности съемок с Харрисоном Фордом.