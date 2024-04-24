Чем сейчас занимается ведущая «Квартирного вопроса» Наталья Мальцева после победы над раком

Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева, пропавшая с экранов в 2014 году из-за обнаруженного у нее рака, заявила, что пока не планирует возвращаться на ТВ. Она продюсирует две передачи.

О том, ждать ли новых программ с ее участием, узнал сайт 76.RU.

«Возвращение на телевидение в роли ведущей пока не планирую», - рассказала Мальцева.

Она занимается продюсированием передач «Дачный ответ» и «Квартирный вопрос». В настоящее время ей хочется посвящать себя семье – этим и занята Наталья.

Будучи уроженкой Ярославля, Мальцева иногда заезжает туда к друзьям и родственникам.

После обнаружения рака несколько лет назад муж повез Наталью в Израиль, где она проходила курс химиотерапии. Ведущая почувствовала облегчение, так как освободилась от рабочих обязательств. Мальцева была рядом с мужем в квартире с видом на море, и, несмотря на выпадение волос, тошноту после химиотерапии, не сталкивалась с некогда привычной рабочей рутиной и могла просто пойти погулять.

Ранее мы писали, что Мальцева благодарила болезнь за изменения в жизни.