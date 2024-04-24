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Опубликовано 24 апреля 2024, 15:57
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Чем сейчас занимается ведущая «Квартирного вопроса» Наталья Мальцева после победы над раком

Ведущая Наталья Мальцева после победы над раком заявила, что не вернется на ТВ.
Чем сейчас занимается ведущая «Квартирного вопроса» Наталья Мальцева после победы над раком

© Tarakanov Vadim/East News

Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева, пропавшая с экранов в 2014 году из-за обнаруженного у нее рака, заявила, что пока не планирует возвращаться на ТВ. Она продюсирует две передачи.

О том, ждать ли новых программ с ее участием, узнал сайт 76.RU.

«Возвращение на телевидение в роли ведущей пока не планирую», - рассказала Мальцева.

Она занимается продюсированием передач «Дачный ответ» и «Квартирный вопрос». В настоящее время ей хочется посвящать себя семье – этим и занята Наталья.

Будучи уроженкой Ярославля, Мальцева иногда заезжает туда к друзьям и родственникам.

После обнаружения рака несколько лет назад муж повез Наталью в Израиль, где она проходила курс химиотерапии. Ведущая почувствовала облегчение, так как освободилась от рабочих обязательств. Мальцева была рядом с мужем в квартире с видом на море, и, несмотря на выпадение волос, тошноту после химиотерапии, не сталкивалась с некогда привычной рабочей рутиной и могла просто пойти погулять.

Ранее мы писали, что Мальцева благодарила болезнь за изменения в жизни.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:76.RU
Автор:Лилия Караева
Теги:
ведущая
рак
лечение