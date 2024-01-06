Чем сейчас занимается актриса из фильма «Ворошиловский стрелок» Анна Синякина

Актриса Анна Синякина сыграла в известном кинофильме «Ворошиловский стрелок». С тех пор прошло много лет, но, как выяснилось, знаменитость продолжает карьеру, передает Пятый канал.

Благодаря «Ворошиловскому стрелку» Синякина прославилась на всю страну. В кинокартине, которая вышла в 1991 году, она сыграла юную Катю, внучку профессионального киллера. Мужчина, после того как девушку изнасиловала группа молодых людей, начинает мстить ее обидчикам, расстреливая их из снайперской винтовки.

Спустя пару десятков лет, по мнению фанатов, Анна практически не изменилась. Ей удалось сохранить молодость — актриса стройна и свежа, что можно заметить по фильмам, в которых она продолжает сниматься. Так, Синякину можно увидеть в таких популярных кинолентах и сериалах, как «Виола Тараканова», «Анна Каренина», «Скажи правду», «Территория» и Надвое».

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