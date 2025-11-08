«Чем круче паясничаешь, тем больше реагируют»: Иосиф Пригожин раскритиковал современные музыкальные тренды

Продюсер Иосиф Пригожин честно высказался о современных музыкальных трендах. В беседе с Пятым каналом муж певицы Валерии заявил, что нынешние авторы умеют «паясничать», поэтому их музыка запоминается зрителям и лучше продается.

По мнению Иосифа Пригожина, современные музыканты стремятся к тому, чтобы их заметили, и ради этого готовы в том числе «паясничать». Музыку сейчас, как отметил продюсер, слушают только в развлекательных целях.

«Чем круче ты паясничаешь, тем больше на тебя реагируют. Музыка в формате „кухни“, в формате „готовки“, в формате каких-то поездок. А если ты просто рекламируешь музыку, оно плохо работает», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Недавно супруг Валерии уже критиковал творчество молодых исполнителей. По словам Иосифа Пригожина, в песнях современных артистов нет разнообразия и смысла.

«Слишком много однообразия [среди молодых исполнителей], я не отличаю одних от других. Молодежь вся однообразная, я просто не понимаю, о чем они поют. <…> Понимаете, в песнях другого поколения есть смысл, есть музыка, она же не просто так стала популярной», — объяснял продюсер.

Ранее блогер Ида Галич осудила современную музыку из-за оскорбительных слов: «Я иногда слушаю и думаю: Господи, это будет слышать мой сын».