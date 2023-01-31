«Человека зависть гложет»: Викторию Боню поставили на место после нападок на жену Петросяна

Светская львица Виктория Боня недавно нелицеприятно высказалась о стиле молодой жены юмориста Евгения Петросяна. Теледива посчитала, что мужчина тратит миллионы рублей на Татьяну Брухунову, но она так и не стала красавицей. Популярный блогер Лена Миро высказалась в адрес Бони и уличила ее в зависти.

Виктория посмотрела фотографии Татьяны и сделала свои выводы.

«Посмотри, какая невзрачная женщина стоит и держит сумку за 315 тысяч рублей. Но это только сумочка, а брошь? 39 тысяч. Носочки за 16 тысяч. 45 тысяч рублей очечки. Петросян неплохо потратился – целых пол миллиона!» – заявила она в эфире своего шоу.

Телеведущая обратила внимание на свой внешний вид и отметила, что она будет хороша даже «в мешке».

Лена Миро посоветовала светской львице перестать завидовать жене юмориста. А Петросяна попросила хоть чем-нибудь порадовать Боню.

«Евгений Ваганович, пришлите Боне отрез мешковины. Не поскупитесь – метра два или даже три. Видите, человека зависть гложет, она тоже хочет выглядеть на миллион, как ваша Танюшка! А так, сошьет себе платье из отреза по размеру и всем покажет! А ты, Танюшка, подари от сердца Боньке брошь – она такое любит», – написала Миро в личном микроблоге.

Ранее мы писали о том, куда пропал 77-летний Евгений Петросян.