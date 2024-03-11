«Человека, которого ты игнорируешь, рано или поздно «поведет»: блогер Ида Галич высказалась о Насте Ивлеевой

Блогер Ида Галич рассказала о том, как справлялась с травлей, которую начала ее бывшая подруга Настя Ивлеева. Телеведущая не стала открыто указывать на звезду «Монастыря», но поклонники поняли, кого она имела в виду.

Галич и Ивлеева были близкими людьми друг другу несколько лет назад. Они вместе становились популярными, снимая короткие юмористические ролики. Однако после того, как Ида вышла замуж и родила ребенка, их общение резко сократилось. Спустя время приятельницы вновь наладили связь, но ненадолго. Настя крайне нелестно высказалась о блогере, и после этого о возобновлении дружбы больше никто не заговаривал.

Недавно одна из поклонниц решила узнал у Иды, как она справлялась с травлей от лучшей подруги, и та ответила – игнорировала. По признанию Галич, делать это достаточно тяжело, но необходимо.

«Могу точно вам сказать, что нужно сосредоточиться исключительно на себе и не сражаться с биологическим врагом. Пропускать каждую ее колкость и заниматься своими делами. Человека, которого ты игнорируешь рано или поздно «поведет» и снесет крышу с петель», - поделилась блогер.

Напомним, что после скандала с «голой» вечеринкой в конце декабря 2023 года Настя Ивлеева пропала из публичного пространства. Ида же не посчитала нужным ее поддержать.

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