Человек, у которого внутри расставлены «заборчики»: Олешко раскрыл, каким был Александр Ширвиндт

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер в марте 2024 года после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. Александр Олешко рассказал, каким был великий режиссер.

По словам актера, режиссер не любил играть, он любил репетировать. Большим счастьем для него было Щукинское училище, в котором он ощущал свободу и радость, а должность худрука — это тяжесть и ответственность.

Олешко признался, что, когда крик Ширвиндта означал, что он любит человека. И, наоборот, если артист был тихим, ироничным и безэмоциональным, значит есть дистанция, пишет mk.ru.

«Хотя он был человек, у которого внутри расставлены „заборчики“: не подходи — убью. Он не сразу соглашался на предложения с пьесами — можно было годами ждать ответ», — пояснил Александр Олешко.

Народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. С 2000 по 2021 год артист был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее актер Геннадий Хазанов заявил, что Александр Ширвиндт прожил свободную жизнь. Подробнее читайте здесь.