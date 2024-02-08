«Человек так завышает свои возможности»: Поргина отреагировала на сравнение Кологривого с Караченцовым

Актриса Людмила Поргина отреагировала на сравнение Никиты Кологривого и ее покойного супруга Николая Караченцова. Она отметила, что они хоть и похожи внешне, но все-таки слишком разные. По ее мнению, звезде «Слова пацана» стоит быть скромнее и не завышать свои возможности.

В Сети уже довольно давно обсуждают то, что Кологривый – это буквально Николай Петрович в молодости. И дело даже не в щербинке и характерной хрипотце, многие говорят о том, что даже роли в кино у них схожие. Никита сейчас играет в основном простых парней из народа, и то же делал Караченцов. Однако Людмила Поргина сравнению двух актеров не обрадовалась и заявила, что на самом деле общего у них совсем мало.

Актриса считает, что внешне Кологривый действительно чем-то напоминает ее покойного мужа. Но вот что касается игры, то тут Никита совсем не такой. По словам Поргиной, у него читается злость, а у Николая Петровича было хулиганство.

«Мне жалко, когда человек так завышает свои возможности, свои таланты. Поскромнее надо быть. Понимаете?» - цитирует слова артистки ТВЦ.

Поргина отметила, что у Кологривого есть харизма и талант, но все равно этого недостаточно, чтобы сравнивать его с Караченцовым.

Ранее режиссер Александр Баранов оценил Никиту Кологривого на главную роль в сериале про Владимира Жириновского.