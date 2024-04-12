«Сегодня у меня есть практически все»: Никас Сафронов о творчестве, Софи Лорен и любовной драме

8 апреля одному из самых известных художников России исполнилось 68 лет. За годы карьеры Никас Сафронов внес весомый вклад в развитие искусства: он сделал 325 выставок и открыл новый стиль Dream Vision. За свои достижения Никас был удостоен звания народного художника РФ. Он — академик РАХ и профессор, декан Ульяновского государственного университета.

Его заслуги высоко оцениваются и за рубежом. Софи Лорен, Моника Беллуччи, Орнелла Мути, Шон Коннери неоднократно доверяли Никасу создание своих портретов. И со многими звездами его связывают долгие годы дружбы.

Сафронов не планирует останавливаться на достигнутом. Совсем скоро художник откроет выставки в Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Италии и покажет новые полотна. По словам Никаса, он не может представить жизнь без творчества и искусства.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Сафронов рассказал о стоимости своих картин, любовной драме и самом необычном заказе.

Вы готовитесь к выставке в Швейцарии, во время которой представите новый стиль. Кто вдохновил вас на открытие в искусстве?

Я очень много экспериментировал. В современном искусстве сложно что-либо открыть. Уже была инсталляция, перфоманс и NFT — перепробовали все. Уже даже не надо картин писать, можно просто бумажки сложить, отснять это, и будет уже искусство. Хотя я считаю это «искусством» в кавычках.

Стиль Dream Vision возник неожиданно. Я был в Италии много раз. У меня сын живет в Лондоне, но он итальянец, родился в Венеции. Мы часто ездили к его бабушке и дедушке. Он приезжал из Лондона в Вену, а я из Москвы. Мы садились на поезд из Вены в Венецию. Это было раннее летнее утро, стоял туман. И этот туман я хотел изобразить и стал искать какой-то определенный подход. Самый простой — сделать картину реалистической и на нее наложить прозрачную краску. Но я решил усложнить задачу и стал экспериментировать. Так появился полуразмытый стиль Dream Vision — сон, который ты видишь до пробуждения.

Каким достижением больше всего гордитесь?

Я родился в многодетной семье, был самым младшим и равнялся на братьев, их было четверо. Всегда думал: «Мне бы быть, как они». Но сейчас я им всем помогаю. Хотя поначалу они достигли большего. У них уже появились семьи, хорошая работа, достаток. А я выживал.

Я в 15 лет поехал в Одессу, поступил в мореходку, но понял, что это совсем не мое. Затем я поехал в Ростов, поступил в училище. Мне пришлось тяжело, потому что у меня не было художественного образования. Я пользовался тем, что получил в школе. Я уже тогда хорошо рисовал, и меня решили взять хотя бы на время. В меня поверили. На втором курсе я уже продал сокурснику одну из своих картин. Я учился, а в субботу, воскресенье шел разгружать вагоны, потом шел в театр ТЮЗ художником-бутафором. По ночам я подметал улицы. Утром спал два-три часа, потом снова шел в училище, в театр. То есть вот так я выживал.

Потом вернулся из армии, уехал в Вильнюс в институт, сумел, будучи студентом, заработать на кооперативную квартиру. Потом поменял ее на однушку в Москве. Я работал, занимался живописью. Мне приходилось все делать самому. Теперь у меня, как у художника, есть практически все: квартира в центре, я преподаю, я профессор, я академик, декан факультета в Ульяновском государственном университете, профессор в университете имени Косыгина в Москве. Я все получил благодаря усидчивости, упорству, работоспособности. Я делаю выставки по всей России, иногда не сплю. Я за 10 лет я провел 325 выставок — это очень много.

Сейчас будет выставка в Швейцарии, Италии, ОАЭ. Занимаюсь и педагогической деятельностью, и благотворительностью, сотрудничаю с многими благотворительными фондами. Помогаю деньгами, картинами, которые продаются на аукционах по 40-50 тысяч долларов. Зарабатывая деньги, я часть отдаю на благотворительность.