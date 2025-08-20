«Человек с неясным статусом»: Катя Гордон отреагировала на сообщение Добровинского о разводе Дибровых

Полина и Дмитрий Дибровы официально подали на развод после 16 лет брака. Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы жены предполагаемого любовника Дибровой Романа Товстика, раскритиковала заявление адвокатов пары и усомнилась в статусе представителя телеведущего Александра Добровинского.

Гордон утверждает, что адвоката Дмитрия Александра Добровинского снова лишают статуса, который он получил не в Москве, где живет и работает.

«Так вот человек с неясным статусом Добровинский и его сотрудники изобразили вид бурной деятельности и провозгласили красивый развод Дибровых», — написала Екатерина в своем Telegram-канале.

По словам юриста, Полина живет в доме, купленном в браке Товстиков, с двумя детьми Елены. В свою очередь, Дибров доволен, что не обделен в финансовых вопросах, говорит она.

Напомним, Добровинский опубликовал фото с Дибровыми и представителями Полины. Звездный юрист отметил, что Полина и Дмитрий урегулировали все имущественные моменты, также не будет спора по детям.