«Человек постоянно обманывает»: Юлия Проскурякова заговорила об изменах Игоря Николаева

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже долгое время вместе, однако журналисты постоянно приписывают им развод и многочисленные измены со стороны музыканта. В новом интервью для aif.ru Юлия откровенно обсудила семейные проблемы.

Не так давно возлюбленная Игоря снялась в сериале «Слезы осушит ветер», в котором ее героиня смогла простить предательство избранника. Сотрудники прессы поинтересовались у Юлии, смогла бы она в реальной жизни простить измену. К слову, ответ не заставил себя ждать.

Артистка призналась: для нее «факт обмана и предательства неприемлем». Вот почему, простив однажды, она бы постоянно думала об измене супруга.

«Мне бы все время казалось, что человек постоянно обманывает и изменяет. Мужчины не бывают продуманными в этом вопросе и не так тщательно строят схемы обмана», — высказалась артистка.

Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев выдал тайну о похождениях Владимира Преснякова. Певец заявил: «Я через это проходил». Полное высказывание Игоря читайте в этой статье.