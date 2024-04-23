«Человек плохо говорил по-русски»: Яна Поплавская раскрыла подробности нападения на мужа

Актриса Яна Поплавская раскрыла подробности нападения на мужа Евгения Яковлева в Москве. По ее словам, напавший плохо говорил по-русски и выражался нецензурно.

Об этом она рассказала ИА Регнум.

Поплавская призналась, что «в шоке» после случившегося.

«Напавший на моего мужа человек плохо говорил по-русски, с сильным акцентом, он использовал ненормативную лексику», - поделилась она.

Мужчина пытался открыть машину, в которой сидел Яковлев, и не хотел, чтобы он обращался в больницу.

Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД нападавший заявил, что у него закончился бензин – для заправки он якобы ждал машину каршеринга. После этого мужчина собирался ехать в ГИБДД.

«Очень много странных вещей: деньги, удар, куда-то исчез бензин… Это действительно беспредел», — заключила актриса.

Ранее Поплавская рассказала о нападении на мужа во время дорожного конфликта. По ее словам, водитель каршеринга начал провоцировать Яковлева, произошло ДТП, затем ему нанесли удар в область виска и уха. Мужчина дошел до машины и закрылся, но водитель каршеринга ломился в авто. Яковлев вызвал ГИБДД и написал заявление.