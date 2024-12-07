«Человек паленый»: Гордон резко высказалась о Собчак, осудившей ее за рекламу брендовых подделок

Екатерина Гордон ответила Ксении Собчак, осудившей ее за рекламирование подделок модных брендов.

Между звездным юристом и телеведущей развязался конфликт. Гордон в личном блоге поделилась, что она не покупает одежду дорогих зарубежных брендов, так как не видит смысла тратить баснословные суммы денег за модный дом, ушедший из России. По этой причине иногда она может позволить себе лишь приобрести подделку, как, например, сумку от Chanel.

Собчак с таким заявлением не согласилась. Журналистка высмеяла Гордон, подчеркнув, что в таком случае необходимо использовать лишь отечественные бренды.

«А зачем копировать "бросивших Родину"? Всегда считала, если Chanel дорого, то у многих других российских брендов такие красивые и главное самобытные сумочки. Но нет, выбор такой: либо Chanel, либо паль от юриста Кати Гордон», — написала Ксения в личном блоге.

Однако Собчак ждать ответной реакции от юриста долго не пришлось. Екатерина также прошлась по Ксении, отметив, что ей стыдно покупать сумки за миллионы, так как эти деньги она лучше отдаст на помощь пострадавшим жителям Курска, Белгорода, Ливана и Палестины.

Также Гордон отметила, что, в отличие от Собчак, ей все к лицу, даже подделанный бренд.

«На Ксении даже дорогое выглядит, как дремучая паль, поскольку сам человек паленый... Тетя Ксюша с вечной рекламой вида на жительство в ОАЭ может дальше пытаться поймать зубами мой зад. Не удивлюсь, если и там ее бездарный супруг возглавит пару театров или цирков», — высказалась Екатерина в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что Катя Гордон резко высказалась в адрес Муцениеце, с которой не хочет жить сын.