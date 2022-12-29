«Человек не самого крепкого здоровья»: Пугачевой поставили сроки

2022 год стал переломным для жизни Аллы Пугачевой и многих других артистов. Из-за февральских событий они покинули Россию, потеряли большую часть своих поклонников и заработков. Теперь им приходится практически начинать все с нуля и терпеть постоянные осуждения в свой адрес.

С каждым днем Алла Борисовна сталкивается все с большими проблемами, но старается все равно не унывать. Публично о своих душевных терзаниях Примадонна никогда не говорит, но близкие к ней люди делятся, что она сильно переживает из-за того, что от нее отвернулись многие коллеги и соотечественники.

Астролог Тамара Глоба в интервью на радио «Комсомольская правда» рассказала, что ждет Аллу Борисовну в 2023 году и почему ей придется сделать важный выбор. Напомним, что 15 апреля 2023 года певице исполнится 74 года.

По словам астролога, Аллу Пугачеву ждет непростое время, когда ей придется принимать критические решения. Причем произойдет это в период ее рождения. «И после этого могут возникнуть трудности, которые касаются ее дел, ее финансов. Я думаю, что это очень важный период для нее. Поскольку уже начнутся крупные перемены, касающиеся ее жизни, дел, здоровья и, в общем-то, положения в обществе. И это будет происходить с середины 2023 года. И на последующие два года», - считает Тамара Глоба.

Скорее всего, выбор будет заключаться в возврате на Родину или же жизни за границей. Специалист отметила, что уже сейчас Пугачеву терзают сомнения. Она хочет вернутся, ей это надо, но она не может. К слову, об этом говорят и многие коллеги артистки. По их мнению, Алла Борисовна уехала только из-за необходимости быть рядом с мужем.

Ранее сенатор Цеков призвал наказать Аллу Пугачеву и лишить ее всего имущества в России.