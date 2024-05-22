«Человек-легенда»: Анастасия Волочкова не смогла сдержать эмоций после выхода новой песни Пугачевой

Алла Пугачева обрадовала поклонников новой песней «Ложный стыд». Примечательно, что артистка обещала выпустить трек еще неделю назад, но вышел он только 21 мая. Анастасия Волочкова высказала свое мнение о композиции Примадонны.

Волочкова восхищается Пугачевой, которая продолжает петь, несмотря на почтенный возраст. Балерина отметила, что все композиции артистки пропитаны настоящим смыслом и западают в душу.

«Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны. Это действительно человек-легенда, ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем в одну эпоху с ней», — цитирует Волочкову Teleprogramma.pro.

Слова к песне написал поэт Михаил Гуцериев, известный по сотрудничеству с Ольгой Бузовой, Максимом Фадеевым, Григорием Лепсом. Композиция посвящена романтическим чувствам и отношениям с возлюбленным. Лирическая героиня просит избранника не забывать ее, а продолжать любить.

Ранее поклонники певицы Аллы Пугачевой разгадали ее тайное послание в новой песне «Ложный стыд». По их мнению, артистка в треке призналась в несчастном браке.