«Человек, который убил его»: раскрыто, кто причастен к смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы

Друг бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы раскрыл причастного к смерти баскетболиста. В личном блоге Марк Пугачев заявил, что в гибели спортсмена может быть виновен человек, нашедший его тело в хостеле.

«Где этот Рэмбо, который его снял, где этот мужик… покажите мне его, дайте мне его телефон, дайте мне с ним поговорить… Почему он не пришел на программу „Пусть говорят“ и не сказал… А не причастен ли ты? Где этот человек, который его нашел?» — высказался друг Яниса Тиммы.

Марк Пугачев уверен, что экс-супруг Анны Седоковой не мог уйти из жизни самостоятельно, и кто-то «приложил руку» к его смерти. Блогер назвал смерть Яниса Тиммы «идеальным убийством» и продолжает настаивать на проведении правоохранительными органами повторной проверки.

«Не ушел он сам, 90% даю, не ушел. Приложил кто-то сюда руку. Давайте докопаемся до правды. Давайте найдем этого человека, кто убил ангела нашего!» — заявил Марк Пугачев.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Тело баскетболиста нашли в одном из хостелов в центре Москвы. Сообщалось, что рядом с погибшим был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне».

После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой Янис Тимма развелся незадолго до случившегося. Многие обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Марк Пугачев уверен, что именно из-за нее баскетболист решил свести счеты с жизнью. Более того, блогер обвинял артистку, попавшую в больницу с нервным срывом после смерти спортсмена, в сокрытии улик и привороте.

Ранее мы писали о том, что Марк Пугачев рассказал о предварительных результатах судмедэкспертизы в Латвии. Согласно им, смерть Яниса Тиммы носит криминальный характер.