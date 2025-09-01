«Человек, которому много лет»: Светлана Немоляева рассказала о самочувствии после операции на сердце

88-летняя актриса Светлана Немоляева рассказала о состоянии после операции на сердце. Она пожаловалась на давление, но заявила, что «жить можно».

О здоровье артистки узнал NEWS.ru.

«Как может себя чувствовать человек, которому много лет? То так, то сяк. Барахлит давление по утрам. Но жить можно», - поделилась Немоляева.

В театре имени Маяковского, где служит актриса, начался сезон. Немоляева уже успела выпустить спектакль.

Она почувствовала себя плохо на съемках фильма «Буратино». Из-за проблем с сердцем в апреле актриса перенесла операцию. Немоляева делилась, что это несложная процедура, речь идет о криобаллонной абляции. Актриса три дня провела в больнице и дальше восстанавливалась дома.

Ранее Немоляева назвала себя «липовым пенсионером». Народная артистка РСФСР призналась, что помимо ежемесячных выплат от государства получает зарплату в театре. Она говорила, что «живет нормально», а на вопрос, хватает ли пенсии, отвечать отказалась.