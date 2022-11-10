«Человек-истеричка»: продюсер высказался о недопустимом поведении Сергея Лазарева

Сергей Лазарев, в отличие от коллег по шоу-бизнесу, старается не попадать в громкие скандалы. Кроме того, певец за свою долгую карьеру зарекомендовал себя тихим и спокойным человеком. Тем не менее продюсер Леонид Дзюник припомнил тот момент, когда по вине артиста чуть не сорвался концерт.

С 2000 по 2004 гг. Сергей вместе с Владом Топаловым выступал в группе «Smash!!», которая пользовалась популярностью у молодёжи. Однако, как выяснилось, Лазарев неоднократно проявлял неуважение к своему слушателю. «Песня звучит, они вживую пели. И Влад один на сцене. Я бегу за Сергеем, а он в истерике кричит: "Я не могу!". Это была жуткая история. Произошедшее повторилось и в Одессе, и в Ташкенте. Почти в каждом городе были какие-то проблемы. Он и сейчас в «Ну-ка, все вместе!» истерит. Это такой человек-истеричка», – поделился неожиданными подробностями Леонид.

Напомним, что это не первый раз, когда звезды позволяют себе недопустимое поведение во время выступлений. На днях Филипп Киркоров тоже стал главным ньюсмейкером, появившись на сцене без штанов, и подобный поступок вызвал неодобрение со стороны общественности.