«Чего всех так бомбануло-то?»: лидер «Алисы» оправдался за слова о переносе концертов из-за низких продаж

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев оправдался за эмоциональное обращение к жителям Екатеринбурга из-за слабых продаж билетов на концерт коллектива. Он пояснил, что выступления в трех городах не отменены, а перенесены на весну с сохранением купленных билетов.

«Чего всех так бомбануло-то?»- задался вопросом Кинчев в Telegram-канале группы «Алиса».

Он подчеркнул, что в Екатеринбурге было продано всего 500 билетов, в Перми – 300, а Новосибирске не более 350 штук.

«Странно ехать в города, играть концерты и оставаться в долгах после этих выступлений, не?» - обратился рокер к раскритиковавшим его пользователям Сети.

При этом он признал, что написал гневное сообщение на эмоциях и не хотел никого обидеть.

«Всех возмущает тон - ну, есть момент, в сердцах писал, своих обидеть не хотел, но получилось, как всегда. А вообще, вот интересно, чуть против шерсти и понеслась», - написал Кинчев.

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что гонорар группы «Алиса» составляет от 350 тысяч рублей. При этом он выразил уверенность, что коллектив потерял популярность и мало кого интересует.