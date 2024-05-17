«Чего уж бояться!»: Садальский осудил Резника, не желавшего поздравлять Пугачеву с юбилеем публично

Артист Станислав Садальский прокомментировал отказ поэта-песенника Ильи Резника поздравлять певицу Аллу Пугачеву с юбилеем публично. По его мнению, его нежелание вызвано страхом. Хотя сам шоумен не понимает, чего ему в 86 лет можно бояться.

Садальский и Резник были одними из первых, кто поздравил в этом году Аллу Борисовну с днем рождения. Однако позже Илья Рахмиэлевич оправдался, заявив, что не хотел кричать об этом на всю страну. Он планировал обратиться к Примадонне лично, но Стас поступил по-своему.

Эти слова приятеля возмутили актера. Он отметил, что не принуждал поэта записывать совместное видео. По его словам, они встретились в ресторане, разговорились и решили снять ролик для Пугачевой. Поэтому он удивился, когда после увидел в новостях, что Резник, оказывается, хотел поздравить певицу «камерно».

«Чего-то Илюша испугался. Хотя ему 86 лет, чего уж бояться!» - цитирует слова Садальского StarHit.

К слову, несмотря на то, что Пугачева уехала из страны два года назад, Стас по-прежнему относится к ней с уважением. Но последние ее песни ему все же не понравились. Он заявил, что Алла Борисовна уже утратила всю свою энергию.

Ранее Стас Садальский высказался о детях Татьяны Васильевой и заявил, что они тянут из нее деньги.