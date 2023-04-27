«Чего третий раз-то не выйти?»: 60-летняя Валюшкина рассказала о тайной свадьбе

Почти неделю назад в эфир телеканала НТВ вышел новый выпуск проекта «Ты не поверишь!», в котором одной из сенсационных новостей стало то, что 60-летняя звезда «Последнего богатыря», «Универа» и «Формулы любви» тайно в третий раз вышла замуж. Якобы актриса сама об этом рассказала журналистам и даже показала нового мужа. Однако все это оказалось лишь фейком.

Елена Валюшкина призналась, что действительно заявила, что вступила в брак, но лишь потому что на нее «налетели» корреспонденты и стали все расспрашивать. Рядом с ней в тот момент на премьере фильма «Вызов» стоял ее близкий друг, вот она и не стала разубеждать никого в том, что уже не одинока.

На самом же деле сердце артистки после двух разводов пока свободно. Но она от брака не открещивается и считает, что вполне может еще раз отправиться под венец, если ей встретится достойный мужчина.

«Зачем разубеждать журналистов? Им же интереснее информацию какую-то подбросить. Так что вот так. Я свободна, легка. Но, не знаю, может, кто появится. Господи, чего третий раз-то не выйти? Можно и выйти!» - поделилась Валюшкина на радио «Комсомольская правда».

Ранее Елена рассказала о том, в каких отношениях находится с бывшими мужьями.