«Чего только не было в моей жизни»: актер Лифанов вспомнил, как спасал супругу из провалившейся под лед машины

Актер Игорь Лифанов сыграл спасателя в сериале «Пять минут тишины. Море и Горы», премьера которого состоялась накануне, 18 марта. В интервью Газете.Ru он вспомнил про случай из жизни, когда на самом деле пришлось спасать себя и супругу из тонущей машины.

Все произошло 20 лет назад. Машина, в которой находился актер и его супруга, провалилась под лед. Сначала Игорь подумал, что легко справится с тем, чтобы выбраться из транспортного средства. Однако разбить стекло и освободить путь, как в боевиках, оказалось непросто. К счастью, Лифанову удалось открыть заднюю дверь, после чего он занялся спасанием жены.

«Слава богу, задняя дверь была открыта, я схватил Лену и, как в мультике «Ну, погоди!», швырнул ее по льду подальше от машины. Откуда во мне было столько силы, не представляю… Если вспомнить, чего только не было в моей жизни», — поделился актер.

Ранее Игорь попал еще в одну неприятную ситуацию. Он рассказал, как забыл в машине частного извозчика свой паспорт. Таксист не стал присваивать себе чужую вещь и на следующий день после поездки вернул ее актеру.