«Че выкладывать этот трусняк?»: Сергей Зверев высказался о фотографиях в купальниках

Сергей Зверев посоветовал выкладывать фото в купальниках только при наличии фигуры. Об этом сообщает Kp.ru.

Стилист Сергей Зверев редко появляется на светских мероприятиях, однако журналистам удалось поймать его за кулисами премии RU.TV. Артиста попросили высказаться, что он думает о фотосессиях россиян в купальниках.

«Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, автоответчик, че выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!» — заявил он.

Кроме того, Зверев признался, что сейчас не время тратить большие суммы на одежду, в том числе и для детей.

«Конечно, прекрасно, если есть возможность детям купить что-то необыкновенное, качественное. Но время другое сейчас, людям тяжеловато немножко. Поэтому желательно хорошего качества и недорого», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что губы Сергея Зверева на премии RU.ТV стали предметом обсуждения в Сети.