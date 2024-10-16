Частые обмороки и провалы в памяти: что происходит с 86-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной

У 86-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось состояние. После перенесенного инсульта у нее участились обмороки и появились провалы в памяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в сентябре артистка упала в своем доме и ударилась головой. После этого она обратилась к врачам из-за плохой памяти. Кроме того, она отмечала, что ей трудно ходить. Чтобы Федосеева-Шукшина поскорее поправилась, медики рекомендовали ей отдых в санатории. Звезда уже приобрела путевку.

Напомним, что в прошлом году Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инсультом. Ей провели операцию по установке электрокардиостимулятора. А после выписки она перебралась за город. Сейчас она нуждается в постоянном присмотре.

Из-за проблем со здоровьем врачи запрещают актрисе нервничать, но она все равно переживает, так как не может наладить отношения с дочерью. Из-за суда наследниц она недавно впала в депрессию, и ей потребовалась помощь психолога.

Ранее суд перенес заседание по спору дочерей Лидии Федосеевой-Шукшиной.