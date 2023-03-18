15:02, 18 марта 2023
1 мин.
«Часто вредничаю»: беременная дочь Славы купила коляску за 150 тысяч
Беременная Саша Морозова приобрела коляску за 150 тысяч рублей.
Фото: freepik
Дочь певицы Славы, Саша Морозова, уже на девятом месяце беременности. В семье ждут мальчика.
На днях будущая мама призналась, что часто вредничает, но муж ответственно выполняет все ее хотелки. Например, Саша просила его в три часа ночи передвинуть шкаф.
Также девушка рассказала, что приобрела коляску за 150 тысяч. Дело в том, что она многофункциональная и едет, будто летит. Ее можно сделать в лежачем и прогулочном варианте, а также как автолюльку.
Ранее мы писали, почему дочь Славы отказалась брать фамилию мужа.
Источник фото:freepik
Источник:Московский комсомолец
Автор:Галина СьюТеги: