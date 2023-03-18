«Часто вредничаю»: беременная дочь Славы купила коляску за 150 тысяч

Дочь певицы Славы, Саша Морозова, уже на девятом месяце беременности. В семье ждут мальчика.

На днях будущая мама призналась, что часто вредничает, но муж ответственно выполняет все ее хотелки. Например, Саша просила его в три часа ночи передвинуть шкаф.

Также девушка рассказала, что приобрела коляску за 150 тысяч. Дело в том, что она многофункциональная и едет, будто летит. Ее можно сделать в лежачем и прогулочном варианте, а также как автолюльку.

Ранее мы писали, почему дочь Славы отказалась брать фамилию мужа.