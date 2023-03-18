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15:02, 18 марта 2023
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«Часто вредничаю»: беременная дочь Славы купила коляску за 150 тысяч

Беременная Саша Морозова приобрела коляску за 150 тысяч рублей.

Фото: freepik

Фото: freepik

Дочь певицы Славы, Саша Морозова, уже на девятом месяце беременности. В семье ждут мальчика.

На днях будущая мама призналась, что часто вредничает, но муж ответственно выполняет все ее хотелки. Например, Саша просила его в три часа ночи передвинуть шкаф.

Также девушка рассказала, что приобрела коляску за 150 тысяч. Дело в том, что она многофункциональная и едет, будто летит. Ее можно сделать в лежачем и прогулочном варианте, а также как автолюльку.

Ранее мы писали, почему дочь Славы отказалась брать фамилию мужа.

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