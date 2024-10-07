«Самый неадекватный подарок»: Джиган сделал жене Самойловой сюрприз

«Мне Джиган только что сделал самый неадекватный подарок. Я о нем так мечтала, но боялась сама», – написала блогерша в личном микроблоге.

Поклонники отреагировали на необычный подарок, среди них была бывшая жена рэпера Гуфа Айза. Она назвала козу лучшим подарком.

Напомним, что Джиган вместе со своей большой семьей живет в особняке в Подмосковье. Они выбрали новый дом в конце февраля. Родители и дети всегда обожали животных, но если раньше приезжали на них смотреть в зоопарки, то теперь разводят их у себя дома. Они показали, как разводят цыплят и проводят время на ферме, где Самойлова влюбилась в козочек, а одну из них смогла подоить.

Ранее Наталия Гулькина рассказала, как однажды фанатка представилась ее дочерью.