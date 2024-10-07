«Самый неадекватный подарок»: Джиган сделал жене Самойловой сюрприз
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Рэпер Джиган сделал жене Оксане Самойловой необычный подарок. Он устроил супруге и детям сюрприз – принес козу в коробке. Блогерша поделилась видео с презентом в соцсетях.
36-летняя модель показала, как муж заносит в дом большую тяжелую коробку. Женщина поспешила ее открыть, а там оказалась живая коза.
«Подарочек тебе», — произнес исполнитель.
Когда Самойлова увидела животное, то воскликнула, что это ее мечта. Потом она поинтересовалась, что им теперь делать, и где коза будет жить.
«Мне Джиган только что сделал самый неадекватный подарок. Я о нем так мечтала, но боялась сама», – написала блогерша в личном микроблоге.
Поклонники отреагировали на необычный подарок, среди них была бывшая жена рэпера Гуфа Айза. Она назвала козу лучшим подарком.
Напомним, что Джиган вместе со своей большой семьей живет в особняке в Подмосковье. Они выбрали новый дом в конце февраля. Родители и дети всегда обожали животных, но если раньше приезжали на них смотреть в зоопарки, то теперь разводят их у себя дома. Они показали, как разводят цыплят и проводят время на ферме, где Самойлова влюбилась в козочек, а одну из них смогла подоить.
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