«Часто конфликтую»: дочь Анны Ковальчук рассказала о съемках с мамой и ее советах

Дочь актрисы Анны Ковальчук рассказала, что мама не дает ей профессиональных советов. Звезда в интервью Леди Mail поделилась опытом съемок с родительницей в сериале «Тайны следствия».

24-летней Злате досталась роль дочери Швецовой, но в реальной жизни сильно отличается от своего экранного образа. По словам наследницы, ее героиня все воспринимает близко к сердцу и слишком эмоциональна. У героини нет работы, зато много поклонников.

Дочь актрисы отмечает, что она в жизни много трудится, а отношений у нее нет.

«То же касается и общения с мамой: в сериале я с ней часто конфликтую, тогда как в обычной жизни даже не представляю, из-за чего мы могли бы поругаться, поэтому в кадре мы иногда даже не знали, как играть ссору», — поделилась девушка.

Знаменитость призналась, что ее более опытная мама не давала ей советов на съемочной площадке. Девушка говорит, что обращается к ней, но Анна убеждена, что наследница может все сама.

«В этом есть доля правды: хоть у меня и нет актерского образования, за годы практики я многому научилась, и перед камерой чувствую себя комфортно, хотя роль у меня не самая простая: у моей героини нет как таковой драматической линии, в ее жизни мало что происходит», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что дочь Анны Ковальчук рассказала о похудении на 10 кг за год.