Часто бывает на могиле и по-другому реагирует: сын Вячеслава Зайцева сильно изменился после потери отца

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор сильно изменился после потери отца. Подробности рассказал близкий друг модельера Вадим Хусаинов.

«Егор часто бывает и на могиле отца, и в его усадьбе. После ухода Вячеслава Михайловича он изменился. Даже по-другому реагирует на близких друзей его отца», - сообщил он сайту mk.ru.

Недавно Хусаинов написал Егору сообщение о планах провести фестиваль памяти Зайцева. Родственник модельера прочитал смс, но никак не отреагировал. Раньше он ответил бы незамедлительно и, скорее всего, крайне негативно встретил такую инициативу, поделился Хусаинов.

Также он рассказал, что в усадьбе Зайцева в настоящее время живут охранники и помощник модельера по имени Олег. Он ухаживает за участком, смотрит за имуществом и двумя собаками. Помощник также посещает могилу Зайцева и прибирается там.

Ранее Хусаинов рассказывал о новом претенденте на наследство модельера. Напомним, Эдуард Кривенко заявил, что, по завещанию, претендует на два дома и квартиру кутюрье в Париже.