Берется за любую работу: куда пропал сын Тины Канделаки после ухода из «Новой Фабрики звезд»

Артист Лео Канделаки рассказал, что после ухода из шоу «Новая Фабрика звезд» начал сниматься в «ментовском» сериале. По его признанию, он бы хотел посвятить себя только музыке, но приходится хвататься за любую возможность.

Сын Тины Канделаки стал гостем программы «УТРО. ТНТ», в котором раскрыл, как складывается его жизнь после участия в перезапуске культового реалити. Напомним, что музыкант один из первых покинул проект по своей воле. «Фабриканты» хотели оставить его в звездном доме, но он отдал свое место Никите Уфимцеву, так как посчитал, что сможет всего добиться сам.

Впрочем, полностью «уйти» в творчество после ухода из шоу Лео не смог. Практически сразу он приступил к съемкам нового сериала.

«Нужно быть человеком-оркестром! Тут надо - спел, тут надо - провел передачу. Безусловно, где-то в глубине души мне хотелось бы только выступать на сцене, петь песни. Но сегодня, чтобы прорваться, нужно использовать любую возможность. Поэтому я играю басистов в «ментовских» сериалах», - рассказал Канделаки.

К слову, за плечами артиста уже есть опыт съемок в сериале. Он участвовал в российской адаптации турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь».

Ранее актриса Анна Хилькевич намекнула на появление первого романа в шоу «Новая Фабрика звезд».