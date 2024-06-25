«Была самым главным человеком»: Буланова спела балладу в память о матери

Певица Татьяна Буланова спела песню в память о своей матери. Звезда готовится к съемкам клипа на композицию «Мама моя милая» в честь самого главного человека в своей жизни. Об этом сообщает «ИнтерМедиа».

Над песней работали композиторы Андрей Ктитарев, Сергей Ревтов и поэт Михаил Гуцериев. Артистка рассказала, что для нее значит эта работа.

«Я спела в память о своей матери — Нине Павловне Булановой. Именно мама привила мне любовь к музыке и пению, да и сама очень любила петь. В моей жизни мама была самым главным человеком», – призналась исполнительница.

Буланова отметила, что ей было очень интересно работать со стихами Михаила Гуцериева. По ее словам, композиция получилась «очень красивая». А работа над ней велась долго, так как певице хотелось подобрать нужную интонацию и настроение.

В тексте песни рассказывается история любящей женщины, которая испытывает сильные чувства. Она просит совета у самого близкого человека – матери. Сама Татьяна признается, что эта тема является для нее священной, так как ее мама умерла в 2017 году. Ей приходилось погружаться в воспоминания во время работы над балладой.

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