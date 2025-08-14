Музыкальный лейбл сестры Валерия Меладзе Лианы заработал 219 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Музыкальный лейбл Velvet Music, совладельцем которого является сестра Валерия Меладзе Лиана Меладзе, был создан в 2004 году совместно с продюсером Аленой Михайловой.

С тех пор лейбл сотрудничал с такими артистами, как группа Uma2rman, «Винтаж», Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Анита Цой, Мари Краймбрери и многие другие.

Согласно открытым данным, за 2024 год ООО «ВЕЛЬВЕТ МЬЮЗИК» заработало 219,8 миллионов рублей, чистая прибыль лейбла составила 111,2 миллиона рублей. В 2023 году доход компании составлял 155 миллионов рублей, а прибыль — 90 миллионов рублей.

Отметим, что бизнес сестры Меладзе исправно платит налоги и не имеет задолженностей.

