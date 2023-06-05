Чаще в гостях бывают не друзья, а медики: как тренер Татьяна Тарасова живет с серьезной болезнью

Поклонники переживают за здоровье заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. В СМИ появилась информация о госпитализации знаменитости, но она поспешила опровергнуть слухи. При этом отмечается, что 76-летняя женщина часто обращается за помощью к врачам.

Как пишет портал PROZVEZD, Тарасова давно страдает гипертонической болезнью, которая вызвана, в том числе ее лишним весом. У женщины были грыжи в позвоночнике, она перенесла несколько операций, но самостоятельно передвигаться не может. Долгое время Татьяна Анатольевна приковано к инвалидному креслу.

По информации СМИ, в последнее время в доме тренера чаще бывают не ее воспитанники, а сотрудники скорой помощи. 24 мая и 2 июня она в очередной раз вызывала бригаду. Отмечалось, что женщина жаловалась на повышенное давление и тошноту. При этом звезда отказалась от госпитализации.

Многие считают, что ухудшение самочувствия артистки связано с резкими колебаниями погоды в Москве. Медики предупреждают граждан, имеющих хронические сосудистые заболевания, что в такие периоды их состояние может ухудшаться.

Сама же тренер резко негативно отреагировала на слухи о своей срочной госпитализации.

«Какой бред! Скотина, кто это написал!» — заявила она в беседе с Пятым каналом.

Ранее тренер Татьяна Тарасова созвонилась с лечащим врачом Костомарова и узнала последние новости о его состоянии.