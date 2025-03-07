Чаша для компотов и зеркало Наполеона: какие богатства Пугачева и Галкин* пытались вывезти из РФ

Певица Алла Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не смогли вывезти из России нажитые богатства, так как среди вещей нашли незадекларированный антиквариат. Об этом рассказал бизнесмен Андрей Матус.

По его словам, супруги всерьез подготовились к отправке самого ценного в Израиль и даже получили разрешение от Минкульта, однако попались на границе с компотьером, инкрустированным драгоценными камнями — это специальная чаша для подачи компотов стоимостью около 22 миллионов рублей, и зеркалом Наполеона III.

Матус признался, что зеркало обошлось паре в сумму, равную 218 500 фунтам стерлингов или 24 миллионам рублей.

«Оно половину фуры занимало. Его ни на что класть нельзя было, и ставить на него ничего нельзя было», — сказал бизнесмен в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Среди задекларированных вещей были указаны 49 оригиналов и 28 копий картин именитых авторов.

«Одна картина стоила около 700 тысяч евро, вторая около 600. Эти картины Галкин* покупал на европейских аукционах. По документам — они оригиналы», — рассказал Матус.

Напомним, во время визита Пугачевой в Россию в 2023 году ее представители составили опись антиквариата, находящегося в замке в подмосковной древне Грязь. Предметы старины были подготовлены к отправке за границу из аэропорта Шереметьево, однако на таможне груз не выпустили.

Ранее Искусствовед и арт-блогер Софья Багдасарова по фотографиям из замка в деревне Грязь изучила коллекцию живописи певицы Аллы Пугачевой и пришла к выводу, что никакой реальной музейной ценности она не представляет.

*Признан иностранным агентом на территории России