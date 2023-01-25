Чарльз поставил условие: почему принцесса Диана скрывала от мужа второго сына

Принцесса Уэльская Диана скрывала от мужа и наследника британского престола Чарльза пол второго ребенка. Ее дворецкий Пол Баррелл назвал причину этого шага.

По его словам, Чарльз хотел рождения дочери после Уильяма. Появление на свет второго сына не входило в планы мужчины.

В связи с тем, что от Дианы ждали девочку, она приняла решение скрывать пол до самых родов. При этом принцесса была на УЗИ и знала, что носит под сердцем мальчика.

По воспоминаниям, после рождения Уильяма Чарльз произнес неприятную для женщины фразу: «О Боже, это мальчик. У него даже рыжие волосы».

Ранее стало известно имя любимого мужчины принцессы Дианы.