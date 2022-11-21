Стало известно имя любимого мужчины принцессы Дианы

В 1997 году принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе. Спустя столько лет память о леди Ди до сих пор жива, поэтому вовсе не удивительно, что королевские эксперты продолжают интриговать публику новыми фактами о Спенсер.

Даррен МакГрэди назвал имя мужчины, который был особенно важен для принцессы. Им оказался ее сын Гарри. Напомним, что у девушки осталось два ребёнка: Уильям и Гарри, но, по словам эксперта, она больше любила младшего сына. «Гарри как его мама – мгновенная реакция через эмоции. Эти братья такие разные», – сообщил МакГрэди.

В последнее время страсти вокруг королевского двора не утихают. Поговаривают, что Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода. Пока молодые люди пытаются разобраться со своей личной жизнью, другие представители семьи продолжают отдавать дань памяти Спенсер. Так, общественность давно заметила, что Кейт Миддлтон повторяет культовые образы принцессы Дианы. Экспертам удалось установить, в чем причина подобного поведения. Подробности читайте в этой статье.