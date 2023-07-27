«Чао, бамбино»: Максим Галкин* навестил Лайму Вайкуле в Юрмале без Аллы Пугачевой
Максим Галкин* навестил Лайму Вайкуле в Юрмале и покатался на велосипеде.
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Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) навестил певицу Лайму Вайкуле в Юрмале. Она запечатлела, как муж артистки Аллы Пугачевой в спортивной одежде выезжал на велосипеде с частной территории. Примадонны в кадре не было.
Вайкуле проводила его словами: «Чао, бамбино».
В ответ Галкин* ответил: «Мы спортсмены. Пока».
На вопросы подписчиков, где Примадонна, Вайкуле не ответила. Не говорит она и о том, будет ли Галкин* выступать с женой на фестивале, который уже стартовал в Юрмале.
Напомним, Пугачева недавно приехала в Латвию, где проводит каждое лето. Она арендовала виллу «Марта» со скидкой в размере 5 млн рублей.
Обычно аренда такой недвижимости стоит до 90 тыс. евро. Однако сейчас в Юрмале стало меньше туристов – это могло стать причиной снижения стоимости проживания.
*признан иноагентом на территории РФ