«Чао, бамбино»: Максим Галкин* навестил Лайму Вайкуле в Юрмале без Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) навестил певицу Лайму Вайкуле в Юрмале. Она запечатлела, как муж артистки Аллы Пугачевой в спортивной одежде выезжал на велосипеде с частной территории. Примадонны в кадре не было.

Вайкуле проводила его словами: «Чао, бамбино».

В ответ Галкин* ответил: «Мы спортсмены. Пока».

На вопросы подписчиков, где Примадонна, Вайкуле не ответила. Не говорит она и о том, будет ли Галкин* выступать с женой на фестивале, который уже стартовал в Юрмале.

Напомним, Пугачева недавно приехала в Латвию, где проводит каждое лето. Она арендовала виллу «Марта» со скидкой в размере 5 млн рублей.

Обычно аренда такой недвижимости стоит до 90 тыс. евро. Однако сейчас в Юрмале стало меньше туристов – это могло стать причиной снижения стоимости проживания.

*признан иноагентом на территории РФ