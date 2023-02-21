«Правда за мной»: муж Топурии бросил экс-возлюбленную с умирающим ребенком на руках

Кети Топурия уже долгое время состоит в браке с Деньговым. До отношений с известной певицей мужчина был женат на Ирине Рак. В 2015 году у пары даже родилась девочка. Правда, судьба малышки была плачевной.

Сегодня Ирина написала трогательный пост в социальной сети, в котором поделилась пережитой болью. Женщина сообщила: ее ребенок скончался после продолжительной борьбы за жизнь. По словам экс-супруги Деньгова, она была с дочкой до самого конца, чего не скажешь о звездном отце. Вот почему в публичном пространстве Ирина пристыдила Льва.

«Сегодня тебе было бы 8 лет. Я и моя семья не бросили тебя и были с тобой до конца, в отличие от твоего папы. И мне не стыдно смотреть людям в глаза, так как правда за мной. Спустя время я благодарна за все, что было за эти 1,5 года твоей жизни», — высказалась Рак.

К слову, боль женщины никого не оставила равнодушным. Многие фолловеры поспешили выразить ей слова поддержки: «Невозможно читать без слез. Незаменимая утрата».

Ранее пользователи Сети раскритиковали 19-летнюю звезду «Ворониных» за раннюю беременность. Правда, Ильюхина не растерялась и дерзко ответила всем негодующим. Подробности читайте в этой статье.