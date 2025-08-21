«Цепкие лапы озлобленной дамы с винишком»: адвокат Дибровой предрекла проигрыш Кате Гордон

Скандал вокруг развода Полины и Дмитрия Дибровых продолжает набирать обороты. Представляющая интересы пока еще законной жены телеведущего адвокат Ирина Кузнецова вновь раскритиковала методы Екатерины Гордон. По ее словам, вскоре супруга предполагаемого любовника Дибровой Товстика Елена откажется от услуг своего юриста.

Ирина отметила, что задача представителей Дибровой — завершить развод пары профессионально, тактично и корректно, сохраняя уважение к личной жизни всех сторон.

«Мое отношение к непрекращающимся помоям, льющимся из недоюриста Гордон, с одной стороны, снисходительное, ну все же знают правозащитницу с не своей фамилией Катю», — пишет Ирина в своем Telegram-канале.

С другой стороны, Кузнецова считает, что дело будет идти очень медленно, пока хайп будет выше интересов клиента.

«Обидно за Лену, попавшую в не лучший свой период жизни в цепкие лапы озлобленной дамы с винишком», — добавила юрист.

Представитель Дибровой считает, что Елена Товстик устанет от Гордон и в итоге откажется от ее услуг. Затем, как утверждает Ирина, Катя попросится в юристы и на пиар к стороне Романа за небольшое вознаграждение, «чтобы угомонить Елену».

Кузнецова припомнила Гордон разводы Глушаковых и Зайцевых, в которых она, по ее словам, металась от одной стороне к другой. В итоге юрист считает, что Екатерина проиграет дело. Также она выразила уверенность в победе Полины, которая сейчас отдыхает от происходящего на море с детьми.

