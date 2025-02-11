«Цепанул с первой секунды»: Бузова призналась, что нарушила свое обещание

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что нарушила обещание, которое давала себе. Звезда поделилась в личном Telegram-канале, что после работы выбрала просмотр сериала, а не ужин или веселье в компании.

Исполнительница хита «Мало половин» поделилась своими мыслями по поводу свободного времени. Ольга много работает и старается проводить время с пользой. На днях у нее освободился вечер, женщина думала о том, чем его можно было бы занять. Она поняла, что с возрастом сильно изменилась.

Бузова отметила, что год назад побежала бы на ужин или придумала «что-то по работе».

«А сегодня мне хочется приехать домой, спокойно заняться собой, уходом, посмотреть фильм или просто побыть дома», — поделилась певица.

Звезда переоделась в пижаму и рассказала, что нарушила данное себе обещание.

«Сколько раз я себе давала обещание не начинать смотреть сериалы. Просто думаю, ну включу хотя бы чуть-чуть перед сном. Включила новый русский сериал. Просто цепанул с первой секунды, вот сейчас на третьей серии. Последняя и спать», — написала Ольга.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова едва не зарыдала, рассказывая о личной жизни.