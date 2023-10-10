«Цены шокируют»: государство компенсирует Роману Костомарову стоимость протезов

Государство компенсирует фигуристу Роману Костомарову стоимость протезов, об этом сообщает ТАСС.

Накануне Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной приняли участие в форуме Innofood. Журналисты задали им вопрос о том, сколько стоили протезы фигуриста. Оказалось, что для покупки им пришлось продать дорогостоящий мотоцикл и влезть в кредит.

«Есть разные системы компенсации. Мы пошли по системе, чтобы быстрее было, через кредит. Это быстрее компенсируется. Можно было ждать компенсацию напрямую. Все компенсируется государством», — рассказала Оксана Домнина.

Роман Костомаров признался, что компенсацию обещали прислать в течение нескольких месяцев. Он выразил надежду, что эта госпрограмма работает не только для знаменитостей, но и для обычных граждан России.

«Я очень рад и благодарен, что государство все-таки поддерживает и такие дорогостоящие вещи компенсирует. Я, конечно, может, и способен все это оплатить, но поддержка государства очень важна, и, надеюсь, она распространяется не только на меня, но и на всех инвалидов», — заявил фигурист.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии в начале 2023 года. У фигуриста обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая вызвала осложнения. В результате сложнейших операций ему удалось сохранить жизнь, однако врачи ампутировали спортсмену стопы и кисти рук.

Ранее мы писали о том, что Роман Костомаров сообщил о планах выйти на лед в предстоящих гастролях Авербуха.