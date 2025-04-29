«Будут обсуждать папу, которого уже нет»: сына Паши Техника отправят в реабилитационный центр для подростков

Сына рэпера Паши Техника планируют возить в реабилитационный центр для подростков из-за смерти отца. Мама мальчика считает, что ему необходима помощь психолога.

В личном блоге бывшая жена артиста Ева Карицкая сообщила, что специалиста ее шестилетний сын начнет посещать после приезда в Москву.

«Придется работать с ним, и они будут обсуждать папу, которого уже нет. Дабы ребенок не остался травмируемым и закрытым», - рассказала Карицкая.

Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля в больнице в Таиланде. Несколько дней рэпер провел в коме, один раз у него останавливалось сердце. Экс-супруга и друзья собирали деньги на его лечение, но врачи не смогли спасти артиста.

После смерти Пашу доставили в Москву в цинковом гробу. В столице России прошло масштабное прощание с Техником, которое посетили сотни его поклонников.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала об ипотеке на 9 млн рублей.