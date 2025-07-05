Цены доходят до 20 тысяч: вернувшийся в Россию Данила Козловский анонсировал новый спектакль в Москве

Данила Козловский, объявивший о возвращении на российскую сцену, анонсировал новый спектакль. В личном блоге актер опубликовал афишу своего «дополнительного» выступления в Москве.

24 июня стало известно, что Данила Козловский, который, по слухам, уезжал из РФ, сыграет главную роль в спектакле «Чуковский» Театра имени Ермоловой после двухлетнего перерыва. Новость об этом возмутила общественность — многие помнят, что артист скрывает свою гражданскую позицию и, как утверждается, зарабатывает за рубежом. Теперь актер рискует вызвать новую волну осуждения — он анонсировал новую постановку со своим участием в Москве.

Звезда фильма «Экипаж» представил в соцсети афишу своего моноспектакля Frank на 10 и 12 июля в Театре Эстрады в Москве. Данила Козловский также сообщил о «дополнительном» выступлении с авторской постановкой 13 июля. При переходе по указанной ссылке можно узнать, что стоимость билетов на спектакль с участием артиста начинается от 7 и доходит до 20 тыс. рублей.

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не появлялся на российских экранах и сцене. Актера обвиняли в эмиграции, но он опровергал слухи и называл страну своим домом и Родиной.

Ранее режиссер Марюс Вайсберг подтвердил скорый выход фильма с участием Данилы Козловского.