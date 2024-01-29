Центр театра и кино Михалкова признал нужным отменить спектакль в Театре сатиры, об этом сообщает aif.ru.

На 29 января в Театре сатиры была запланирована постановка «12» режиссера Никиты Михалкова. Об отмене сообщили на официальном сайте Центра театра и кино Михалкова.

Изменения в репертуаре произошли из-за пожара, который случился накануне, отмечается в сообщении.

«В связи с ЧП случившемся в Театре сатиры спектакль „12“, назначенный на 29 января не состоится. Дата переноса будет объявлена дополнительно. Билеты будут действительны», — сказано на сайте.

На 30 января запланирован еще один спектакль «12». Его судьба пока неизвестна. В скором времени об отмене или переносе мероприятия сообщат дополнительно.

«Желаем нашим коллегам из Театра сатиры сил, терпения и скорейшего разрешения ситуации», — сказано в обращении Центра театра и кино.

Напомним, пожар в Театре сатиры вспыхнул днем 28 января. Его площадь достигла 250 кв. м. Из здания были эвакуированы 50 человек.