«Центр нашей семьи»: Дмитрий Маликов трогательно высказался о матери

Певец Дмитрий Маликов трогательно высказался о маме перед Днем матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Артист назвал родительницу центром своей семьи. Об этом сообщает Life.ru.

Дмитрий признался, что мама занимает особое место в его жизни. Она не только часть его семьи, но и незаменимый работник. В 80 лет Людмила Михайловна продолжает помогать сыну, являясь его концертным директором.

«Моя мама замечательный человек, она в этом году юбилей отметила. Она — центр нашей семьи. Мы, конечно, её обожаем. Она до сих пор является моим концертным директором. Вот такая рекламная сказка», - поделился Маликов.

К слову, в молодости мама певца была танцовщицей. Замуж за отца Дмитрия Юрия Маликова она вышла в 1966 году. В браке у них родились сын и дочь. Оба наследника пошли по стопам папы и связали жизнь с музыкой.

