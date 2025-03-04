Цена за билет доходит до 810 тысяч: раскрыто, сколько Лепс и Агаларов заработают на концерте в честь женщин

Певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов готовятся дать большой концерт в честь женщин. Выступление запланировано на 8 марта, и, по данным Telegram-канала «Звездач», принесет артистам 35 млн рублей.

Концерт пройдет на одной из самых больших площадок Москвы. В Международный женский день Лепс и Агаларов споют свои главные хиты. Однако послушать их вовсе недешево. Самые бюджетные билеты на задних рядах стоят 5 тысяч рублей. И чем ближе к сцене место, тем оно дороже. Например, в первых рядах билеты достигают 85 тысяч рублей. А вип-ложа обойдется в 810 тысяч рублей.

По подсчетам журналистов, учитывая, что билетов уже почти не осталось, Григорий и Эмин заработают на этом шоу порядка 35 млн рублей.

К слову, не исключено, что в зале 8 марта фанаты смогут увидеть 19-летнюю невесту Лепса Аврору. Недавно она вернулась к нему из Лондона, правда, пропустила премию «Виктория», на которой артист рассказывал сотрудникам прессы подробности скорой свадьбы.

Ранее Григорий Лепс заявил, что пригласит на свадьбу с Авророй только близких.