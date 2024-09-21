Цена снизилась вдвое: дачу Аллы Пугачевой в Солнечногорске могут купить в ближайшее время

Нашелся желающий купить дачу Аллы Пугачевой в Солнечногорске. Начальная цена объекта составляет 125 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, потенциальный покупатель планирует внести задаток за недвижимость на следующей неделе. Он уже побывал на объекте и остался довольным. Начальная стоимость дачи составляет 125 млн рублей, но цена, скорее всего, снизится из-за торга.

Если сделка состоится, Алле Пугачевой придется приехать в Россию для решения бюрократических вопросов.

Изначально дача Примадонны в Подмосковье стоила 225 млн рублей, но постепенно цена снизилась в связи с отсутствием высокого спроса. Площадь четырехэтажного дома, построенного в классическом дворцовом стиле, составляет 760 кв. метров. Будущий владелец также получит в свое распоряжение участок в 80 соток с мебелью, кинотеатр, бассейн, хамам и бар. Прислуга и охрана могут проживать в отдельном доме, площадь которого 80 кв. м.

Напомним, уехавшая за границу после начала СВО Алла Пугачева решила сдать дачу в аренду за 2 млн рублей в месяц. Особняк она подарила ранее Никите Преснякову, но внук звезды уехал жить за границу.