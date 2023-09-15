Цена не устраивает многих: корпоративы Максима Галкина* подешевели почти вдвое

Стоимость корпоративов Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) снизилась почти в два раза за год, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На днях стало известно об отмене выступления Галкина* в Таллине. Причину организаторы тогда не называли, но журналисты предположили, что дело может быть в политических высказываниях артиста на концертах.

Теперь же стало известно, что юморист сильно снизил цены на частные выступления. Если прошлым летом он готов был выступать минимум за 120 тысяч евро, то сейчас стоимость концерта упала до 75 тысяч. При этом директор Галкина* рассказал, что есть вероятность поторговаться и еще больше сбить цену. Свободных дат в ближайшее время много.

Журналисты отмечают, что райдер артиста остался неизменным. Галкин* по-прежнему требует предварительные списки всех гостей, охрану, вип-билеты на самолет и прочее. Правда, теперь появилась возможность предварительно согласовать тему выступления.

Напомним, Максим Галкин* уехал из России вместе с Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году. Сейчас артист зарабатывает благодаря выступлениям за границей.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева отправляет Галкина* к Вайкуле из-за ревности. По словам юмориста, так его супруга уверена, что он находится в надежных руках.

*признан иностранным агентом на территории РФ.