Цена начинается от 31 миллиона рублей: Кети Топурия похвасталась новым автомобилем

Солистка A'Studio Кети Топурия показала публике свой новый автомобиль Rolls-Royce Cullinan, цена на который начинается от 31 млн рублей.

Новую машину исполнительницы можно увидеть у нее на странице в одой из социальных сетей. Автомобиль марки Rolls-Royce представляет собой серый внедорожник с черными дисками. На коротком видео Топурия показывала транспортное средство маленькому сыну Ольги Серябкиной, к которой приехала в гости.

Незадолго до этого солистку A'Studio заметили с замшевой коричневой сумкой The Row, пишет Газета.Ru. Стоимость такого аксессуара составляет миллион рублей.

Ранее сообщалось, что 11-летняя звезда новых «Папиных дочек» Ева Смирнова приобрела красный внедорожник. Стоимость такого автомобиля, по данным сайтов продаж, варьируется в районе 2 миллионов рублей.