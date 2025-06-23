Цена билетов на июльский концерт Агутина в «Лужниках» достигает 630 тысяч рублей

В конце июля должен состояться концерт Леонида Агутина в «Лужниках». Стоимость билетов на предстоящее шоу варьируется от 3 до 630 тыс. рублей. Как пишет издание «Абзац», выступление артиста значительно подорожали за последние несколько месяцев.

Так, певец и композитор Агутин готов отработать частные мероприятия за 7 млн рублей. Однако, как отмечают организаторы, на выступление артиста лучше закладывать еще 1 млн рубелей дополнительных расходов.

При этом райдер певца уже несколько лет остается неизменным: перед концертом в его гримерке должны стоять вино и виски, исключительно шотландский, известной марки и 12-летней выдержки, рыбная и фруктовая нарезки. А также горячий обед и ужин за счет заказчика. Кроме того, исполнитель требует полного блэкаута в своем гостиничном номере.

Кормить заказчику придется и музыкантов Агутина, а они у певца не менее требовательны. В их гримерной должно быть много еды, три бутылки вина, три бутылки пива и кефир. Отдельным пунктом в райдере прописано, что все блюда «по возможности должны быть в ресторанной подаче».

И самое интересное — при несоблюдении условий, с организаторов могут взыскать неустойку в полном размере суммы гонорара. А в случае небольших отступлений от райдера на заказчика может быть наложен штраф.

Ранее мы писали о том, что при полном заполнении «Лужников» Леонид Агутин за одно выступление сможет заработать на своем концерте 178 млн рублей.