Целует его: Ирина Дубцова опубликовала романтичное фото с новым возлюбленным

Ирина Дубцова опубликовала романтичное фото с новым возлюбленным.

Еще недавно артистка публично рассекретила личность своего молодого человека, поделившись снимком, где она запечатлена в его компании во время празднования Нового года в социальные сети. Тогда Ирина подчеркнула, что ее новый возлюбленный Дмитрий Ильин является ее главным итогом уходящего 2024-го года.

Обычно Дубцова старается не выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение, однако в этот раз она решила продолжать делиться своим счастьем.

В личном блоге певицы появился новый кадр с бизнесменом Дмитрием: артистка крепко обнимает возлюбленного одной рукой и целует его в щеку, не сдерживая эмоций. Мужчина в этот момент улыбается, прикрыв глаза и обнимая ее в ответ.

Судя по интерьеру, влюбленная пара находится в домашней обстановке сидя за столом. А на задней фоне кадра в стеклянной стене виднеется отображение светящейся елки.

Напомним, что Ирина была замужем лишь один раз: в 2004 году она узаконила свои отношения с солистом группы Plazma Романом Черницыным, который сделал ей предложение во время одного из отчётных концертов «Фабрики звезд». Спустя два года у них родился сын Артем, но в 2008-м их брак распался.

Ранее мы писали о том, что журналисты назвали имя тайного возлюбленного Ирины Дубцовой.

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